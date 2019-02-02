Вопреки протестам Мэрайя Кэри выступила в Саудовской Аравии

2 февраля 2019 08:22

Американская певица Мэрайя Кэри стала первой исполнительницей, которая выступила в Саудовской Аравии после снятия ограничений по гендерной сегрегации, сообщает USA Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что она стала первой исполнительницей международного уровня, которая выступила в стране после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Выступлению певицы также предшествовали призывы отменить концерт со стороны активистов, которые озабочены нарушением прав на территории государства.

Ранее сообщалось, что рождественский хит All I Want for Christmas Is You певицы Мэрайи Кэри бьет рекорды через 24 года после официального релиза.

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