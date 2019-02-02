Роналду не лишат государственных наград Португалии

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналдуне будет лишен государственных наград Португалии, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как информирует Mundo Deportivo, Государственный совет при президенте Португалии принял решение, не лишать форварда наград, так как его дело не попадает под правила изъятия государственных наград. Роналду приговорен судом Мадрида к условному сроку на 23 месяца за налоговые махинации в период выступлений в Испании.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" является Кавалером Большого креста национального Ордена Заслуг Португалии за победу в составе национальной команды на чемпионате Европы - 2016. Также в 2014 году Роналду был награжден звездой Ордена Инфанта дона Энрике степени Великий офицер.