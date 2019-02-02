Кубинский метеорит пронзил небо в виде огненного шара
Кубинское министерство науки, технологии и окружающей среды подтвердило, что над островом пролетел метеорит, пронзив небо в виде огненного шара и взорвавшись на множество обломков, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Метеорит был замечен в виде огненного шара, за пролетом которого последовал облачный след, а затем громкий взрыв, передает ТАСС со ссылкой на кубинскую газету Granma.
Специалисты и ученые, прибывшие на места предполагаемого падения метеорита, провели анализ найденных обломков. Он показал, что они состоят из железа, никеля и силиката магния. Размер самого крупного обломка - 11 сантиметров в длину. От него осталась воронка в земле. Обломки были собраны и отправлены на исследование.
В публикации также говорится, что эксперты проверили сообщения о другом возможном метеорите, который упал в море возле города Матанзас (к востоку от Гаваны). Однако никаких следов этого метеора пока не найдено.
Нынешний метеорит стал седьмым за историю наблюдений на Кубе. Предыдущий упал в 2001 году.
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