ОПЕК идет на рекордные сокращения добычи нефти

В прошлом месяце было отмечено наибольшее за последние 2 года падение добычи ОПЕК, так как группа выполнила почти 80% новой сделки по сокращению добычи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия провела гораздо более глубокие сокращения, чем обещала. При этом, ее ближайшие союзники - Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт - также провели значительные сокращения. Эти преднамеренные ограничения усугубились непреднамеренным снижением объемов производства в Иране, против которого введены санкции США, и Ливии, оба из которых были освобождены от соглашения группы.



Согласно данным опроса должностных лиц и аналитиков, добыча 14 нынешних членов ОПЕК упала на 930 тыс. баррелей в день в прошлом месяце до 31,02 млн. Катар, 15-й член ОПЕК, покинул группу в конце декабря.



ОПЕК и ее союзники возобновили соглашение о сокращении добычи в декабре после падения нефти на 40%. ОПЕК +, в которую входит Россия, согласилась убрать с рынка 1,2 млн баррелей в день, по сравнению с октябрьскими уровнями, в первые 6 месяцев 2019 года.

