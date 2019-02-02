"Потерянный флот Гитлера" на дне Черного моря - ВИДЕО

На сайте турецкой версии CNN появился тизер документального фильма о поиске трех субмарин 30-ой флотилии подводных лодок кригсмарине, затопленных в сентябре 1944 года у берегов Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, "потерянный флот Гитлера" удалось обнаружить и запечатлеть с помощью батискафа и архивных документов. Они находились на дне Черного моря. Так, подлодка U-23 лежала на 50-метровой глубине в двух километрах от побережья (у города Агва). Еще две - U-19 и U-20 - были найдены на глубине 300 и 25 метров соответственно.

В Обществе морской археологии затопленные подлодки считают значительной находкой. Дело в том, что они были запечатаны и должны идеально сохраниться внутри, что уникально для техники времён Второй мировой войны.

Подлодки U-19, U-20 и U-23 затопили в 1944 году в связи с приближением советских войск к румынскому порту Констанца, где тогда располагалась главная военно-морская база Румынии, выступавшей на стороне стран Оси.

Примечательно, что судна были найдены еще в 2008 году морским инженером Сельчуком Колаем. Однако, на тот момент у мужчины не было возможности снять затопленные подлодки на видео, поэтому он совершал к ним лишь одиночные погружения.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:

