Теракт в Иране: есть погибший, много раненых
2 февраля 2019 10:17 136
В субботу утром на юго-востоке Ирана, в районе Никшер провинции Систан и Белуджистан на базе сил "Белуджистан" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) произошел теракт.
Об этом информационному агентству "Мехр" сообщили в отделе по связям с общественностью штаба сил "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, в результате атаки погиб один представитель КСИР, пять человек ранены.
О других подробностях произошедшего не сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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