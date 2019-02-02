Теракт в Иране: есть погибший, много раненых

2 февраля 2019 10:17

В субботу утром на юго-востоке Ирана, в районе Никшер провинции Систан и Белуджистан на базе сил "Белуджистан" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) произошел теракт.

Об этом информационному агентству "Мехр" сообщили в отделе по связям с общественностью штаба сил "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, в результате атаки погиб один представитель КСИР, пять человек ранены.

О других подробностях произошедшего не сообщается.

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