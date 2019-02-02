В Австралии мужчина подержал в руках смертельно ядовитого осьминога - ВИДЕО
2 февраля 2019 14:00 178
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Источник: moya-planeta.ru
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