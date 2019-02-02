Тасманию охватили лесные пожары

Масштабные лесные пожары продолжают бушевать на территории австралийского штата Тасмания. За минувшие два дня их площадь возросла с 170 до 190 тыс. га. Как сообщила в субботу пожарная служба штата, нелокализованными остаются более 40 пожаров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас впереди трудные дни. Установившаяся сухая и ветреная погода не дает возможности локализовать пламя, и площадь пожаров растет. Сейчас огнем охвачены обширные участки леса в центральном, южном и юго-восточном районах штата, а также несколько населенных пунктов. Мы полагаем, что переломить ситуацию, к сожалению, не удастся в течение еще нескольких недель", - сообщил на брифинге для журналистов главный инспектор пожарной службы Тасмании Джефф Харпер.

На данный момент из районов, охваченных огнем, эвакуированы более 500 человек, которые остаются в государственном эвакуационном центре в Хьюонвилле. Предупреждения о скорой эвакуации были сделаны для 16 районов штата. Власти Тасмании объявили, что все эвакуированные получат субсидии на приобретение одежды, продуктов и товаров первой необходимости.

На борьбу с огнем мобилизованы более 600 пожарных и порядка 130 единиц специальной техники из соседних регионов и Новой Зеландии. На территории штата действует полный запрет на разведение огня и посещение леса.

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