Мужчина ожил в гробу в Эфиопии

В Эфиопии мужчина "воскрес" во время своих похорон. Об этом пишет Hiiraan, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, во время траурной церемонии он проснулся в гробу и начал стучать в крышку. Это ужасно напугало местных жителей, и они бросились врассыпную из-за чего ему пришлось вылезать самому. По словам гробовщика, он видел такое впервые в жизни.

Однако уточняется, что спустя два месяца после этого инцидента мужчина все-таки умер.

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