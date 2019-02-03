Врачи достали зуб из лёгкого пожилого мужчины

Жителя Тюмени, в лёгкое которого попал зуб, спасли медики Областной клинической больницы №2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, эндоскописты ОКБ №2 удалили из лёгкого 78-летнего мужчины зубную коронку. Пациента госпитализировали с атеросклерозом нижних конечностей, но в ходе диагностики обнаружили на рентгеновском снимке затемнение.

"Инородный предмет находился в верхней доле лёгкого. Чтобы его извлечь, эндоскописты исследовали дыхательные пути и обнаружили золотую зубную коронку. Наверное, пожилой мужчина вдохнул её, сам того не заметив", - рассказала ИА "Уральский меридиан" пресс-секретарь ОКБ №2 Анастасия Дембицкая.

Как прокомментировал журналисту ИА "Уральский меридиан" заведующий эндоскопическим отделением Дмитрий Иванов, зубная коронка частично закрывала просвет верхнедолевого бронха. Это стало причиной нарушения вентиляции лёгкого. Если бы коронку не удалили, могло бы развиться воспаление.

"В таком возрасте - пациенту 78 лет - пневмония протекает тяжело и может угрожать жизни", - сказал Дмитрий Иванов.

Сейчас состояние здоровья тюменца оценивается как удовлетворительное. Скоро пациенту назначат реконструктивную операцию на артериях нижних конечностей. Это позволит улучшить кровоток и остановить развитие атеросклероза.

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