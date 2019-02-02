В сирийском Алеппо обрушился жилой дом, много погибших
2 февраля 2019 13:20 128
Семь жителей Алеппо погибли в субботу под обломками рухнувшего дома в квартале Салах-эд-Дин. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, дом находился в аварийном состоянии после военных действий, которые шли в восточных районах города в 2012-2016 годах.
Боевики вооруженных группировок покинули Алеппо в декабре 2016 года после соглашения о локальном примирении с сирийскими властями. Они были выведены в пограничные с Турцией населенные пункты.
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