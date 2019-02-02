Американская трагедия: судьба актрисы Ирины Усок и ее ребенка - ВИДЕО

Российскую актрису Ирину Усок освободили из-под стражи в зале суда, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru

В США ее обвиняют в похищении дочери. Сейчас у неё одна цель - увидеться дочерью, которую она якобы украла. Девочку, которой нет и трех лет, сейчас, по разным данным, передали либо органам опеки, либо сестре отца. Его самого сейчас на территории Штатов нет.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

