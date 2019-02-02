Самый крупный пенсионный фонд в мире потерял $136 млрд

Японский правительственный пенсионный инвестиционный фонд (GPIF) за последний квартал 2018 года потерял 14,8 трлн иен ($136 млрд). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчетность GPIF, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



Таким образом, на 31 декабря 2018 года в активах фонда было 150,7 трлн иен ($1,38 трлн), при этом в сентябре того же года GPIF располагал рекордными 165,6 трлн иен ($1,52 трлн).

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Специалист из исследовательского института NLI Шиндо Иде считает, что долгосрочные показатели GPIF более важны, чем квартальные. Тогда как аналитик из SMBC Nikko Securities Хиденори Суеваза уверен, что угроза для пенсионного фонда существует из-за геополитических событий, влияющих на инвестрынок.



Bloomberg подчеркивает, что иностранные облигации составляют 17,4% активов GPIF, а зарубежные акции - 24,3%.

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