Россия приостановила участие в ракетном договоре

Ответ Москвы на решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности будет зеркальным - Россия приостанавливает участие в соглашении, заявил президент Владимир Путин.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР, НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - сказал он на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

При этом Путин потребовал больше не инициировать переговоры с США по разоружению. Он отметил, что Вашингтон все время изыскивает предлоги для демонтажа системы безопасности в мире и не поддерживает никакие российские предложения по разоруженческой тематике.

"Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике - и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", - заявил президент.

Без гонки вооружений

Глава государства попросил министра обороны оценить ситуацию, складывающуюся после решения США, на что Шойгу ответил, что российская сторона уже не первый год наблюдает реальное нарушение ДРСМД со стороны Вашингтона. По его словам, Штаты фактически уже приступили к производству этих ракет.

В связи с этим глава минобороны предложил начать работы по использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте и по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности. Путин согласился с этим предложением.

Президент также напомнил, что Шойгу на днях докладывал о завершении ключевого этапа испытаний подводного беспилотника "Посейдон", и отметил, что "надо посмотреть, как идет работа здесь". Кроме того, он заявил, что намерен лично контролировать процесс постановки на боевое дежурство новейших вооружений: комплекса "Кинжал", лазерного оружия "Пересвет", гиперзвукового комплекса "Авангард" и других.

"Я хочу посмотреть, как идет работа по производству "Сармата" и подготовка к его постановке на боевое дежурство" , - добавил Путин.

Глава государства также обратил внимание на планы некоторых стран разместить оружие в космосе и попросил Шойгу и Лаврова доложить, как будет купирована эта возможная угроза.

Путин подчеркнул, что Россия не будет ввязываться в затратную для нее гонку вооружений, и спросил, возможно ли реализовать эти меры в рамках имеющегося бюджета. Шойгу ответил, что его ведомство в ближайшие дни предложит бюджетную корректировку, которая позволит провести эти работы в объемах тех средств, что предусмотрены на этот год.

При этом президент отметил, что Россия не будет размещать ракеты малой и средней дальности до тех пор, пока в Европе или других странах не появится подобное оружие американского производства.

Новейшие вооружения

Весной прошлого года президент впервые рассказал о новейших видах стратегического вооружения, разработанных в России. В послании к Федеральному собранию он представил, в частности, гиперзвуковые комплексы "Кинжал", "Авангард" и "Буревестник", боевой лазер "Пересвет", подводный беспилотник с ядерной силовой установкой "Посейдон", а также межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат".



Гиперзвуковая ракета "Кинжал" способна развивать скорость в 10 Махов и гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя ядерные и обычные боезаряды на дальность до двух тысяч километров. Авиационная эскадрилья, оснащенная этими комплексами, заступила на опытно-боевое дежурство с декабря 2017 года.

В декабре 2018-го на дежурство заступили и боевые лазеры "Пересвет". Как отмечали специалисты, область их использования практически не ограничена: противоракетная и противоспутниковая оборона, выведение из строя приборов наблюдения противника, перехват быстрых воздушных целей.

В конце прошлого года завершились летные испытания ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком, которые подтвердили его способность достичь скорости в 27 Махов. По словам Путина, Россия получила новый вид стратегического оружия, которое будет надежно обеспечивать ее безопасность на десятилетия вперед. Первые образцы "Авангарда" поступят на вооружение ракетного полка Домбаровского соединения в этом году.

Также завершились бросковые испытания ракеты "Сармат". Она способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны. Этот комплекс шахтного базирования начнет поступать в войска с 2021 года.



США выходят из ДРСМД

Накануне президент Дональд Трамп объявил, что США со 2 февраля начинают процедуру выхода из ДРСМД. По его словам, этот процесс завершится через полгода, если Россия "не вернется к соблюдению, уничтожив все свои ракеты, установки и связанное с ними оборудование, нарушающие договор". Речь идет о российской ракете 9М729, дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения договора.

В Москве неоднократно называли эти обвинения голословными и заявляли, что строго соблюдают все условия ДРСМД. На прошлой неделе Минобороны провело брифинг, еще раз представив все данные по этой ракете, но США отказались участвовать в нем и продолжали требовать уничтожения 9М729.

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