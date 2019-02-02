У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
2 февраля 2019 14:51 129
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в субботу у берегов индонезийского острова Суматра. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 535 км к западу от города Палембанг (провинция Южная Суматра). Очаг залегал на глубине 53 км.
О разрушениях и пострадавших, а также об угрозе цунами не сообщалось.
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