Во Франции открыли 116 дел о применении полицией силы к "желтым жилетам"

Генеральная инспекция Национальной полиции Франции с начала акций движения "желтых жилетов" открыла 116 расследований, связанных с возможным применением чрезмерной силы со стороны полиции в отношении манифестантов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу радиостанция RTL.

По ее информации, дела были начаты после поступивших жалоб участников движения, проходящего во Франции с 17 ноября 2018 года. По меньшей мере 36 расследований касаются использования полицией специальных устройств (LBD) для стрельбы резиновыми пулями и гранатами. Часть жалоб, по информации радиостанции, связана с возможными оскорблениями со стороны сил правопорядка в адрес "желтых жилетов".

1 февраля Государственный совет Франции принял решение отклонить петицию правозащитников, которые требовали ввести временный запрет на использование полицией LBD. С соответствующей петицией выступил крупнейший французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Лига по правам человека" (LDH) после того, как один из видных участников движения "желтых жилетов" во Франции получил серьезное ранение предположительно в результате попадания резиновой пули, выпущенной из спецустройства сотрудником полиции. Кроме того, ранее неоднократно высказывались опасения насчет угрозы здоровью участников протеста в связи с применением столь мощных средств для разгона манифестантов.

Один из соратников неформального лидера "желтых жилетов" Эрика Друэ Жером Родригес получил ранение в голову во время столкновений между полицией и манифестантами на площади Бастилии в Париже 26 января.

Государственный секретарь при министерстве внутренних дел Лоран Нуньес, отвечая на критику правозащитников в адрес сил правопорядка, в эфире RTL подчеркнул, что "полиция не нападает на протестующих, наоборот, она их защищает и делает все, чтобы положить конец насилию со стороны радикалов".

В субботу "желтые жилеты" намерены провести новую серию маршей по всей стране, чтобы выразить поддержку манифестантам, пострадавшим при столкновениях с полицией. Как свидетельствуют сообщения в социальных сетях, такие манифестации солидарности пройдут в Париже, Руане, Бордо, Лилле, Нанси, Тулузе и ряде других крупных городов Франции.

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