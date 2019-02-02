У берегов Турции обнаружили немецкую подлодку времен Второй мировой войны

Военно-морские силы Турции обнаружили немецкую подводную лодку времен Второй мировой войны на дне Черного моря недалеко от турецкого побережья. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу газета Sabah.

По ее данным, субмарина типа U-23 была случайно найдена в ходе съемок документального фильма телеканалом TRT, которые велись при поддержке ВМС республики. Турецкое поисково-спасательное судно "Акын" обнаружило подлодку в 3 км от населенного пункта Агва на глубине 40 м, а также две корабельные торпеды.

Это не первая подобная находка у берегов Турции. Впервые спасательное судно ВМС Турции обнаружило немецкую подводную лодку U-20 у побережья черноморского района Карасу (провинция Сакарья) на глубине 23 м в июле 1994 года. В 2008 году турецкий инженер Сельчук Колай также заявил об обнаружении в Черном море трех нацистских субмарин - U-19, U20 и U-23. Их местоположение долгое время оставалось неизвестным, благодаря этому их стали называть "потерянным флотом Гитлера". Как рассказывал тогда Колай газете Hurriyet, он занимался поиском этих подводных лодок на протяжении 10 лет. По словам Колайа, все три лодки лежали на дне Черного моря между населенными пунктами Стамбул и Зонгулдак.

Подводные лодки шести типов U отправлялись нацистами в Черное море в рамках плана "Барбаросса", но Турция закрыла свои проливы для военных кораблей в соответствии с конвенцией Монтрё. В связи с этим немцам пришлось транспортировать их в разобранном состоянии из города Киль в румынский порт Констанца, где подлодки и собирались.

Субмарины фашистской Германии в акватории Черного моря провели 56 операций против Военно-морского флота СССР с октября 1942 по август 1944 года. К концу войны ВМФ потопил три немецкие подводные лодки и захватил базу в Констанце. После этого фашистская Германия призывала Турцию открыть проливы Дарданеллы и Босфор для трех подводных лодок (U-19, U-20 и U-23), которые на тот момент по сути были заблокированы в Черном море, но получила отказ турецкой стороны. В связи с этим экипажи подлодок получили приказ потопить субмарины и высадиться на сушу в Турции. Нацистские моряки были задержаны и содержались в городе Бейшехир в провинции Ыспарта на протяжении полутора лет.

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