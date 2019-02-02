Российский певец рассказал о проблемах со здоровьем

2 февраля 2019 16:14

Российский певец Леонид Агутин рассказал о проблемах со здоровьем. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет "Собеседник".

Он заявил, что у него стало ухудшаться зрение.

"Нужны очки, но я все никак не соберусь. Как говорят в народе: "Для того чтобы носить очки, мало быть умным, надо плохо видеть!" Все перед глазами расплывается", - сказал Агутин.

Артист добавил, что ему стало тяжело читать, и это очень его расстраивает.

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