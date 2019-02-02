Аэропорт Брисбена эвакуировали из-за проблем с безопасностью

2 февраля 2019 16:43

Полиция эвакуировала людей из международного аэропорта Брисбена. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщается в Twitter аэропорта.

"Федеральная полиция Австралии занимается вопросами безопасности, мы надеемся вернуться к нормальной работе как можно скорее", - говорится в сообщении.

Правоохранители штата Квинсленд ранее написали в Twitter, что аэропорт эвакуирован "из-за чрезвычайной ситуации".

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

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