Аэропорт Брисбена эвакуировали из-за проблем с безопасностью

Полиция эвакуировала людей из международного аэропорта Брисбена. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщается в Twitter аэропорта.

"Федеральная полиция Австралии занимается вопросами безопасности, мы надеемся вернуться к нормальной работе как можно скорее", - говорится в сообщении.

Правоохранители штата Квинсленд ранее написали в Twitter, что аэропорт эвакуирован "из-за чрезвычайной ситуации".

Другие подробности инцидента пока не приводятся.