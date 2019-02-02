Аэропорт Брисбена эвакуировали из-за проблем с безопасностью
2 февраля 2019 16:43 30
Полиция эвакуировала людей из международного аэропорта Брисбена. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщается в Twitter аэропорта.
"Федеральная полиция Австралии занимается вопросами безопасности, мы надеемся вернуться к нормальной работе как можно скорее", - говорится в сообщении.
Правоохранители штата Квинсленд ранее написали в Twitter, что аэропорт эвакуирован "из-за чрезвычайной ситуации".
Другие подробности инцидента пока не приводятся.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!