В московских аэропортах отменяют и задерживают десятки рейсов

2 февраля 2019 17:40

Более 30 рейсов задержаны, 14 вылетов отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в субботую. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

По информации на 15.32 мск, во Внуково задержка коснулась восьми рейсов, в Домодедово задержаны девять рейсов и 14 отменены, в Шереметьево с опозданием вылетят 18 рейсов. На данный момент все рейсы из аэропорта Жуковский вылетают по расписанию.

Ранее сообщалось об облачной погоде и слабом снеге в Москве в субботу. По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в столичном регионе будет на 2-3 градуса превышать климатическую норму. Так, в Москве ожидается минус 1-3 градуса, в Подмосковье - от 0 до минус 5 градусов.

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