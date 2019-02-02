В московских аэропортах отменяют и задерживают десятки рейсов

Более 30 рейсов задержаны, 14 вылетов отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в субботую. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

По информации на 15.32 мск, во Внуково задержка коснулась восьми рейсов, в Домодедово задержаны девять рейсов и 14 отменены, в Шереметьево с опозданием вылетят 18 рейсов. На данный момент все рейсы из аэропорта Жуковский вылетают по расписанию.

Ранее сообщалось об облачной погоде и слабом снеге в Москве в субботу. По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в столичном регионе будет на 2-3 градуса превышать климатическую норму. Так, в Москве ожидается минус 1-3 градуса, в Подмосковье - от 0 до минус 5 градусов.