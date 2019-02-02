В Афганистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу в Афганистане. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 12.04 по времени UTC. Эпицентр располагался в 42 километрах к юго-западу от афганского города Джарм. Очаг залегал на глубине 211 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.