В Афганистане произошло землетрясение
2 февраля 2019 17:56 131
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу в Афганистане. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 12.04 по времени UTC. Эпицентр располагался в 42 километрах к юго-западу от афганского города Джарм. Очаг залегал на глубине 211 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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