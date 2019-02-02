Полиция задержала 14 участников акции "желтых жилетов" в Валансе

2 февраля 2019 18:50

Французская полиция задержала в субботу 14 участников акции протеста движения "желтых жилетов" в Валансе (центральная часть страны). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В Валансе, где количество манифестантов может составить, согласно прогнозам, 10 тыс. человек, были предприняты дополнительные меры предосторожности. В центре города установлен широкий периметр безопасности, коммерсантам было рекомендовано закрыть витрины магазинов. Также было запрещено передвижение по городу свадебных кортежей.

Власти опасаются, что в ряды протестующих могут проникнуть сотни погромщиков, использующих демонстрации для различных актов вандализма и разграбления магазинов.

В субботу в стране проходит двенадцатая по счету волна протестов. В Париже сотни "желтых жилетов" принимают участие в "белом марше", который призван поддержать пострадавших во время акций манифестантов. Демонстрация проходит мирно, никаких серьезных инцидентов к настоящему моменту зафиксировано не было.

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