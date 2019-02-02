Актриса сериала «Друзья» раскрыла секрет своего жуткого смеха

Американская актриса Мэгги Уилер, которая сыграла роль Дженис в сериале "Друзья", рассказала, как родился раздражающий смех ее персонажа, сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Уилер, она использовала сразу три источника, которые вдохновили ее на этот смех.

Первым из них стал странный смех Арнольда Хоршак из сериала "Добро пожаловать назад, Коттер" (выходил в эфир с 1975 по 1979 годы) и два анимационных персонажей - дельфина Флиппера и дятла Вуди Вудпекера.

Меган Уилер призналась, что разработала необычный смех для Дженис, чтобы соперничать с "очень смешным" Мэттью Перри(который сыграл Чендлера Бинга).