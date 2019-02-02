Шварценеггер прокомментировал помолвку дочери

Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер высказался о помолвке своей дочери со звездой "Стражей галактики" и "Мира юрского периода" Крисом Праттом, сообщает портал "Вечерний Курьер", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Шварценеггер заявил, что очень рад за дочь и одобряет ее выбор.

"Она так счастлива, они оба так счастливы, он такой симпатичный парень, я люблю Криса, он фантастический", - добавил Шварценеггер.

Ранее сообщалось, что Пратт сделал предложение старшей дочери Арнольда Шварценеггера