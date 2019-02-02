На акции протеста в Париже произошли столкновения демонстрантов с полицией

Столкновения демонстрантов с полицией начались в районе площади Республики в Париже, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



В Париже в субботу проходит "белый марш" - акция в поддержку пострадавших участников протестов. Около 12.00 участники акции собрались на площади Феликса Эбуэ в 12-м округе французской столицы, прошли через площадь Бастилии к площади Республики, где начались беспорядки.



Ранее сообщалось о десяти задержанных во французской столице.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. По данным СМИ, за более чем два месяца протестных акций ранения получили около 1900 манифестантов и около 1200 сотрудников правоохранительных органов.

