В Бельгии в турецком кафе устроили перестрелку

Три человека получили ранения в результате стрельбы в одном из турецких кафе в бельгийском Антверпене, двое из них в критическом состоянии, сообщил в субботу телеканал VRT, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Обстоятельства инцидента выясняются. Как сообщает сайт телерадиокомпании, в этом районе на юге города отмечается напряженность между турецкой и курдской общинами.

По информации на данный момент, были задержаны двое подозреваемых, изъят пистолет.

Полиция перекрыла место инцидента.

