В Бельгии в турецком кафе устроили перестрелку

2 февраля 2019 20:08

Три человека получили ранения в результате стрельбы в одном из турецких кафе в бельгийском Антверпене, двое из них в критическом состоянии, сообщил в субботу телеканал VRT, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Обстоятельства инцидента выясняются. Как сообщает сайт телерадиокомпании, в этом районе на юге города отмечается напряженность между турецкой и курдской общинами.

По информации на данный момент, были задержаны двое подозреваемых, изъят пистолет.
Полиция перекрыла место инцидента.
 

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