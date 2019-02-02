Почти 60 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции - ОБНОВЛЕНО

23:02

Двенадцатая суббота протеста "желтых жилетов" во Франции собрала 58,6 тыс. манифестантов по всей стране. Такие данные привели в МВД страны по состоянию на 19:00 по парижскому времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как напоминает телеканал BFMTV, в прошлую субботу количество манифестантов достигало почти 70 тыс.

В Париже в акции протеста участвовали 10,5 тыс. манифестантов. По информации телеканала, число задержанных в ходе манифестации в столице увеличилось до 30.

Как свидетельствует прямая трансляция, которую ведет телеканал с площади Республики, обстановка в этом районе нормализовалась после нескольких стычек с полицией, применившей слезоточивый газ и водометы против агрессивных демонстрантов. Протестующие покидают площадь, силы полиции продолжают находиться в этой зоне.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направлены против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью.

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21:28

Около 17,5 тыс. человек вышли в середине дня в субботу на улицы Франции на двенадцатую общенациональную акцию протеста "желтых жилетов". Об этом сообщило агентство France Presse (AFP), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Агентство приводит данные МВД, согласно которым порядка 10 тыс. из этого числа протестующих участвуют в акциях в столице. Здесь в районе площади Республики были зафиксированы стычки манифестантов с полицией. Стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ и водометы против агрессивно настроенных протестующих.

По данным AFP, двое сотрудников полиции пострадали в ходе акции протеста движения "желтых жилетов" в Морле на западе Франции.

Агрессивно настроенные манифестанты попытались напасть на полицейский блокпост рядом со зданием городской префектуры, забрасывая силы правопорядка всем, что попадалось им под руку. Полиция ответила на действия демонстрантов слезоточивым газом. Двое участников протестов были задержаны на месте.

В Морле в манифестации "желтых жилетов" приняли участие несколько сотен человек.

В городе Валанс (центральная часть страны) на улицы вышли 5,4 тыс. человек. Число задержанных там к настоящему времени составило 18 человек.

Столкновения с полицией также произошли на акции протеста в Париже, где стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы против манифестантов. Несколько инцидентов произошли на площади Республики и прилегающей к ней улице Сен-Мартен. По данным телеканала BFMTV, во французской столице демонстрация к настоящему моменту собрала 13,8 тыс. человек.