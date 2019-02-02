Полиция задержала в Париже 22 участника протестов "желтых жилетов"

2 февраля 2019 21:33

Количество задержанных участников манифестации "желтых жилетов" в Париже достигло 22. Об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что, по меньшей мере, 18 человек были задержаны в Валансе, у многих из них при себе было холодное и самодельное оружие.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направленными против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью.

Во Франции "желтые жилеты" проводят двенадцатую по счету субботу протестов.

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