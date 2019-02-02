Протесты во Франции: пострадали восемь сотрудников полиции

По меньшей мере, восемь сотрудников полиции пострадали в ходе акций протеста движения "желтых жилетов" во Франции. Об этом сообщил в субботу телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инциденты, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов получили ранения различной степени тяжести, произошли в городах Морле, Нант и Валанс.

В Морле агрессивно настроенные манифестанты попытались напасть на полицейский блокпост рядом со зданием городской префектуры, забрасывая силы правопорядка всем, что попадалось им под руку. Полиция ответила на действия демонстрантов слезоточивым газом. Двое сотрудников полиции получили травмы, один из них ранен в голову.

В Нанте во время акций протеста пострадали еще два полицейских, в которых демонстранты кидали камни и бутылки. Один из пострадавших - сотрудник бригады по борьбе с преступностью. Он в срочном порядке госпитализирован.

О четверых раненых жандармах сообщили в префектуре Валанса. Один из них пострадал от удара булыжником, еще один получил осколочное ранение после того, как манифестанты разбили окно автомобиля.