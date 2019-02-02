"Байер" одержал волевую победу над "Баварией" в чемпионате Германии

Футболисты леверкузенского "Байера" на своем поле одержали волевую победу над мюнхенской "Баварией" в матче 20-го тура чемпионата Германии. Субботняя игра в Леверкузене завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. На гол Леона Горецки (41-я минута) "Байер" ответил мячами Леона Бэйли (53), Кевина Фолланда (63) и Лукаса Аларио (87), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Лидер сезона в Германии "Боруссия" Дортмунд также потеряла очки: команда на выезде сыграла вничью с соперником "Шахтера" по Лиге Европы - "Айнтрахтом".

Отметим, что "Бавария", действующий чемпион Германии, продолжает борьбу в Лиге чемпионов. Матчи 1/8 финала против английского "Ливерпуля" пройдут 19 февраля и 13 марта. "Байер" играет в Лиге Европы, его поединки 1/16 финала против российского "Краснодара" состоятся 14 и 21 февраля.