"Челси" разгромить "Хаддерсфилд" в матче английской Премьер-лиги
2 февраля 2019 23:19 182
Лондонский "Челси" одержал крупную победу над "Хаддерсфилд Таун" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 5:0, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Дубль оформил Гонсало Игуаин (16 и 69-я минуты), для которого эти голы стали первыми в составе "синих", также отличились Эден Азар (45+1, 66), забивший свой первый мяч с пенальти, и Давид Луис (86).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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