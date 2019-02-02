"Челси" разгромить "Хаддерсфилд" в матче английской Премьер-лиги

Лондонский "Челси" одержал крупную победу над "Хаддерсфилд Таун" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 5:0, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Дубль оформил Гонсало Игуаин (16 и 69-я минуты), для которого эти голы стали первыми в составе "синих", также отличились Эден Азар (45+1, 66), забивший свой первый мяч с пенальти, и Давид Луис (86).