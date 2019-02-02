"Челси" разгромить "Хаддерсфилд" в матче английской Премьер-лиги

2 февраля 2019 23:19

Лондонский "Челси" одержал крупную победу над "Хаддерсфилд Таун" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 5:0, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Дубль оформил Гонсало Игуаин (16 и 69-я минуты), для которого эти голы стали первыми в составе "синих", также отличились Эден Азар (45+1, 66), забивший свой первый мяч с пенальти, и Давид Луис (86).

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az