Полиция задержала сталкеров у Чернобыльской АЭС

Полиция задержала двух сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление национальной полиции Украины в Киевской области, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Работниками полиции зоны ЧАЭС вблизи села Черевач были обнаружены двое сталкеров: 20-летний житель Киева и 21-летний житель Волынской области. Молодые люди незаконно попали на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", - говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы, им грозит штраф.