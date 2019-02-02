Немецкие СМИ: Армянская мафия действует по всей Германии
Федеральное правительство подтверждает, что армянские преступники действуют в Германии. Об этом свидетельствует ответ федерального правительства по запрос левых в бундестаге. Таким образом, правительство подтверждает исследование немецкой прессы о том, что армянские "воры в законе", вероятно, действуют по всей стране, поскольку, согласно данным полиции, открыто 14 криминальных дел против 42 человек, сообщает Der Tagesspiegel, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Издание отмечает, что время для документа было не самое удобное, так как в Германии с визитом находился премьер-министр Армении Никол Пашинян, который проводил встречи с руководством страны. Армяне подозреваются полицией в отмывании денег, насильственных действиях, мошенничестве и преступлениях против собственности. До этого момента только одному из них было предъявлено обвинение. В статье также отмечается, что правоохранители нашли связь между итальянскими и армянскими мафиози.
Напомним, что в ноябре прошлого года немецкое издание Der Spiegel написало о деятельности армянской мафии. Позже немецкие СМИ сообщили, что управление уголовной полиции федеральной земли Тюрингии напало на след армянской мафии и арестовало двух подозреваемых членов клана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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