«Барселона» спаслась от проигрыша «Валенсии» благодаря дублю Месси

2 февраля 2019 23:44

Матч 22-го тура чемпионата Испании между каталонской "Барселоной" и "Валенсией" закончился ничьей, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе "валенсийцев" отличились Кевин Гамейро и Даниэль Парехо. У сине-гранатовых оформил дубль Лионель Месси.

Полузащитник сборной России Денис Черышев отыграл в стартовом составе "Валенсии" весь матч.

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