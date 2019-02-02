«Барселона» спаслась от проигрыша «Валенсии» благодаря дублю Месси

Матч 22-го тура чемпионата Испании между каталонской "Барселоной" и "Валенсией" закончился ничьей, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе "валенсийцев" отличились Кевин Гамейро и Даниэль Парехо. У сине-гранатовых оформил дубль Лионель Месси.

Полузащитник сборной России Денис Черышев отыграл в стартовом составе "Валенсии" весь матч.