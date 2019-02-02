«Барселона» спаслась от проигрыша «Валенсии» благодаря дублю Месси
2 февраля 2019 23:44 183
Матч 22-го тура чемпионата Испании между каталонской "Барселоной" и "Валенсией" закончился ничьей, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе "валенсийцев" отличились Кевин Гамейро и Даниэль Парехо. У сине-гранатовых оформил дубль Лионель Месси.
Полузащитник сборной России Денис Черышев отыграл в стартовом составе "Валенсии" весь матч.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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