В Греции произошел взрыв в переполненном ресторане: есть погибшие
3 февраля 2019 07:30 157
По меньшей мере три человека погибли, еще один пострадал в результате мощного взрыва, который прогремел в ресторане в греческом городе Каламата на полуострове Пелопоннес. Об этом сообщил портал "Greek Reporter", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел вечером, в субботу, 2 февраля, около 21:15.
Отмечается, что на тот момент заведение было заполнено посетителями.
По предварительным данным, жертвами происшествия стали владелец ресторана и двое сотрудников.
Причиной инцидента стал взрыв газового баллона на кухне заведения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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