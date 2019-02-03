В Греции произошел взрыв в переполненном ресторане: есть погибшие

По меньшей мере три человека погибли, еще один пострадал в результате мощного взрыва, который прогремел в ресторане в греческом городе Каламата на полуострове Пелопоннес. Об этом сообщил портал "Greek Reporter", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Инцидент произошел вечером, в субботу, 2 февраля, около 21:15.

Отмечается, что на тот момент заведение было заполнено посетителями.

По предварительным данным, жертвами происшествия стали владелец ресторана и двое сотрудников.

Причиной инцидента стал взрыв газового баллона на кухне заведения.