В Греции произошел взрыв в переполненном ресторане: есть погибшие

3 февраля 2019 07:30

По меньшей мере три человека погибли, еще один пострадал в результате мощного взрыва, который прогремел  в ресторане в греческом городе Каламата на полуострове Пелопоннес. Об этом сообщил портал "Greek Reporter", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Инцидент произошел вечером, в субботу, 2 февраля, около 21:15. 

Отмечается, что на тот момент заведение было заполнено посетителями.

По предварительным данным, жертвами происшествия стали владелец ресторана и двое сотрудников.

Причиной инцидента стал взрыв газового баллона на кухне заведения.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az