Мэй решила изменить сделку по Brexit
3 февраля 2019 07:31 170
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена отправиться в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку по Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я буду сражаться за Британию и Северную Ирландию, я буду вооружена новым мандатом, новыми идеями и решимостью", - сказала Мэй.
По ее словам, она планирует достичь прагматичных решений, реализующих Brexit.
Она также подчеркнула, что хочет добиться от ЕС гарантий по поводу отсутствия границы между Ирландией и Северной Ирландией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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