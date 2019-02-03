Мэй решила изменить сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена отправиться в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку по Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я буду сражаться за Британию и Северную Ирландию, я буду вооружена новым мандатом, новыми идеями и решимостью", - сказала Мэй.

По ее словам, она планирует достичь прагматичных решений, реализующих Brexit.

Она также подчеркнула, что хочет добиться от ЕС гарантий по поводу отсутствия границы между Ирландией и Северной Ирландией.