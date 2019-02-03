Азербайджанец стал чемпионом России среди боксеров-профессионалов
3 февраля 2019 07:43 156
Эльнур Самедов стал чемпионом России по боксу среди профессионалов в легком весе и вышел в полуфинал отборочного турнира Кубка президента. Поединок прошел в Анапе в рамках Всероссийского боксерского форума, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
25-летний Самедов в 10-раундовом поединке победил Висхана Мурзабекова по очкам раздельным решением судей.
В полуфинальном бою отборочного турнира Кубка президента Самедов встретится с еще одним россиянином Айком Шахназаряном. Бой пройдет в апреле 2019 года.
В активе Самедова 8 побед (1 - нокаутом) и одно поражение. Мурзабеков потерпел четвертое поражение при 18 победах (12 нокаутом).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
07:31 171
Мэй решила изменить сделку по Brexit
2 февраля 23:44 450
«Барселона» спаслась от проигрыша «Валенсии» благодаря дублю Месси
2 февраля 23:25 757
Немецкие СМИ: Армянская мафия действует по всей Германии
05:16
Как ваш дом вас убивает
2 февраля 23:25
Немецкие СМИ: Армянская мафия действует по всей Германии
2 февраля 23:21
Bakıda yol nişanlarına dəyişiklik edilir
2 февраля 23:19
"Челси" разгромить "Хаддерсфилд" в матче английской Премьер-лиги
2 февраля 23:17
Художник Вадим Игонин о творчестве и тоске по Баку
2 февраля 23:06
Bakıda dərman zavodu nə vaxt işə düşəcək? - AÇIQLAMA
-
2 Фев. 10:34 7 484
-
2 Фев. 17:19 6 366
-
2 Фев. 18:45 6 233
-
2 Фев. 13:08 4 203
-
2 Фев. 14:04 3 506