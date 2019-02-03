В Индии поезд сошел с рельсов, шесть человек погибли

3 февраля 2019 08:07

Не менее шести человек погибли, несколько получили ранения в результате схода с рельсов поезда в Индии, сообщает издание Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, инцидент произошел в воскресенье в 03.58 по местному времени в штате Бихар. Девять вагонов поезда сошли с рельсов, в результате чего шесть человек погибли. По данным властей, на момент происшествия поезд ехал на полной скорости.

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