"Чемпионы" стал лучшим фильмом Испании 2018 года

Премию "Гойя" - высшую награду Академии искусств и кинематографии Испании - за 2018 год в категории лучший фильм получила социальная комедия "Чемпионы" Хавьера Фессера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Тренер по баскетболу (главную роль сыграл Хавьер Гутьеррес), приговоренный к общественным работам, вынужден работать с командой игроков с ограниченными интеллектуальными способностями. В роли баскетболистов снимались не профессиональные актеры, а обычные люди с физическими недостатками. Фильм был номинирован в 11 категориях и выиграл в трех.

Главную премию вручал режиссер Педро Альмодовар и актрисы, сыгравшие в его знаменитом "Женщины на грани нервного срыва", - Росси де Пальма, Хульета Серрано и Лолес Леон.

"Королевство" (фильм посвящен главной проблеме Испании последних лет - коррупции) был номинирован в 13 категориях и выиграл в семи из них. Родриго Сорогойен был признан лучшим режиссером, а Антонио де ла Торре, сыгравший влиятельного регионального политика Мануэля, лучшим актером.

Лучшей актрисой признана Суси Санчес за драму "Воскресная болезнь" (режиссер Рамон Саласар).

"Рим" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона признан лучшим иностранным фильмом на испанском языке.



Аранча Эчеваррия получила премию за лучший режиссерский дебют за фильм "Кармен и Лола" - историю любви двух девушек-цыганок.

Лучшим документальным фильмом стал "Молчание других", посвященный попыткам жертв франкисткого режима восстановить справедливость спустя много лет после смерти диктатора.

Премия "Гойя" вручается ежегодно в 28 номинациях Испанской академией кинематографических искусств с 1987 года. Приз - бронзовый бюст художника Франсиско Гойи.

В этом году вручение премий проходило в Севилье.

