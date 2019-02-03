Украинец Усик может сразиться с российским боксером Поветкиным в США

Британский промоутер Эдди Хирн поделился информацией о следующем поединке абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика. Специалист подчеркнул, что соперником украинца может стать российский боксер Александр Поветкин, а бой состоится в США, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ожидается, что Усик проведет поединок 18 мая, в США. Мы в поисках соперника, Поветкин - один из кандидатов. Мало кто хочет выходить в ринг с Усиком, боксеры не хотят проигрывать и ждут других возможностей. Возможен бой и с Лебедевым, но я не думаю, что он состоится. Местом проведения поединка Усика будет Чикаго или Оксон-Хилл", - рассказал Хирн в интервью на YouTube-канале Boxing Social.

В активе Усика титулы WBC, WBO, WBA и IBF, а также победа вр Всемирной боксерской суперсерии. Его последним соперником был британец Тони Белью, которого украинец нокаутировал.

Поветкин в последнем своем бою проиграл нокаутом британскому боксеру Энтони Джошуа.