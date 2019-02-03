Коалиция США нанесла авиаудар по Сирии

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по артустановке сирийской армии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, при ударе пострадали два человека.

Как отмечается, коалиция уничтожила артустановку армии Сирии в районе ас-Суккария.