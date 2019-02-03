Коалиция США нанесла авиаудар по Сирии
3 февраля 2019 08:39 204
Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по артустановке сирийской армии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, при ударе пострадали два человека.
Как отмечается, коалиция уничтожила артустановку армии Сирии в районе ас-Суккария.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:31 96
Франция продолжает протестовать
09:25 112
ДТП в США, погибли дети
09:25
ДТП в США, погибли дети
05:16
Как ваш дом вас убивает
-
2 Фев. 10:34 7 489
-
2 Фев. 17:19 6 487
-
2 Фев. 18:45 6 248
-
2 Фев. 13:08 4 237
-
2 Фев. 14:04 3 523