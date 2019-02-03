Террористы "ИГ" атаковали позиции сирийской армии после удара коалиции
Террористы "ИГ" (запрещенная в России организация - ред.) атаковали позиции сирийской правительственной армии в районе ас-Суккария после удара международной коалиции во главе с США. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает корреспондент государственного информационного агентства САНА.
Боевики выдвинулись из деревни Багуз, находящейся под их контролем. В ходе начавшегося боя подразделения сирийской армии уничтожили большую часть наступавших террористов, сообщает САНА.
Ранее сирийский военный источник заявил РИА Новости, что международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии в районе ас-Суккария, уничтожив ее, ранения получили двое военнослужащих.
Последний раз о подобном инциденте сообщалось в июне прошлого года. Тогда, по данным агентства САНА, ВВС международной коалиции разбомбили позиции сирийских военных в провинции Дейр-эз-Зор в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Аль-Букемаля. Сообщалось о погибших и раненых среди военнослужащих правительственных сил.
В то же время в минобороны США эти утверждения опровергли.
Франция продолжает протестовать
ДТП в США, погибли дети
ДТП в США, погибли дети
Как ваш дом вас убивает
-
2 Фев. 10:34 7 489
-
2 Фев. 17:19 6 485
-
2 Фев. 18:45 6 248
-
2 Фев. 13:08 4 237
-
2 Фев. 14:04 3 523