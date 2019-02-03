ДТП в США, погибли дети
3 февраля 2019 09:25 110
В американском штате Мэриленд в результате произошедшей в минувшую субботу автокатастрофы погибли пятеро детей погибли, еще два человека были ранены. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Трагический инцидент произошел около 05:00 утра по местному времени. По предварительным данным, микроавтобус, в котором находились дети, съехал с дороги, задел несколько деревьев, после чего закружился на заснеженном поле, передает ТАСС.
Погибшие, которым было от пяти до 15 лет, были выброшены из автомашины. Предположительно, в момент аварии дети не были пристегнуты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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