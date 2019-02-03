В США автобус со школьной командой по баскетболу попал в ДТП

Автобус, перевозивший женскую школьную команду по баскетболу, попал в аварию в США: не менее 14 человек пострадали, в том числе 12 школьниц. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал ABC News.

По данным телеканала, в субботу автобус попал в ДТП в штате Западная Виргиния, пострадали 12 учениц и двое совершеннолетних, они госпитализированы.

Причина аварии не установлена. Отмечается, что ДТП произошло без участия других транспортных средств.