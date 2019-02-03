В США автобус со школьной командой по баскетболу попал в ДТП
3 февраля 2019 10:06 182
Автобус, перевозивший женскую школьную команду по баскетболу, попал в аварию в США: не менее 14 человек пострадали, в том числе 12 школьниц. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал ABC News.
По данным телеканала, в субботу автобус попал в ДТП в штате Западная Виргиния, пострадали 12 учениц и двое совершеннолетних, они госпитализированы.
Причина аварии не установлена. Отмечается, что ДТП произошло без участия других транспортных средств.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:31 209
Франция продолжает протестовать
09:25 234
ДТП в США, погибли дети
09:25
ДТП в США, погибли дети
-
2 Фев. 17:19 6 661
-
2 Фев. 18:45 6 270
-
2 Фев. 13:08 4 268
-
2 Фев. 14:04 3 558
-
2 Фев. 13:29 3 073