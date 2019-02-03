В России опрокинулся автобус с детьми - ОБНОВЛЕНО

12:36

В опрокинувшемся под Калугой автобусе, по уточненным данным, находилось 48 человек, среди них 33 ребенка. Об этом, как передает Day.Az, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что автобус с детьми опрокинулся в Калужской области. В МЧС России сообщали о 21 пострадавшем, среди которых 20 детей.

"Всего было 48 человек, среди них 33 ребенка", - сказал собеседник агентства.

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12:07

Автобус с детьми опрокинулся в Калужской области, почти 50 человек оказались заблокированы внутри. Об этом, как передает Day.Az, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Предварительно в автобусе находились 47 человек, из них 31 ребенок. В настоящее время силами пожарно-спасательных подразделений ведутся работы по деблокированию", - сообщили в пресс-службе.

Позднее стало известно, что из транспортного средства удалось вытащить 21 человека, среди которых 20 детей. Работы на месте аварии продолжаются.

Инцидент произошел на 37 километре автодороги в Бабынинском районе Калужской области вблизи населенного пункта Извеков.