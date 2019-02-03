Стрельба в США, погиб полицейский

По меньшей мере один сотрудник правоохранительных органов погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы в округе Клермонт в Огайо в воскресенье. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал ABC.

По его данным, злоумышленник, открывший стрельбу по полицейским, забаррикадировался в жилом доме. В настоящее время территория вокруг дома оцеплена, другие подробности инцидента не приводятся