В Индии поезд сошел с рельсов, есть погибшие и раненые

Восемь человек погибли и более 50 пострадали в результате схода с рельсов поезда в Индии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Indian Express.

Ранее сообщалось о шести погибших и нескольких пострадавших.

Инцидент произошел в воскресенье в 03.58 по местному времени (01.28 мск) в штате Бихар. Девять вагонов поезда сошли с рельсов. По данным властей, на момент происшествия поезд ехал на полной скорости.