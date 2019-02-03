В Индии поезд сошел с рельсов, есть погибшие и раненые

3 февраля 2019 13:20

Восемь человек погибли и более 50 пострадали в результате схода с рельсов поезда в Индии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Indian Express.

Ранее сообщалось о шести погибших и нескольких пострадавших.

Инцидент произошел в воскресенье в 03.58 по местному времени (01.28 мск) в штате Бихар. Девять вагонов поезда сошли с рельсов. По данным властей, на момент происшествия поезд ехал на полной скорости.

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