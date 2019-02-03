Британский министр: Лондон продолжает вести переговоры с Евросоюзом по Brexit

Великобритания продолжает вести переговоры с Евросоюзом по вопросу устранения разногласий вокруг соглашения по условиям Brexit. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил в воскресенье британский министр внешней торговли Лиам Фокс.

Фокс при этом назвал безответственным подход некоторых европейских лидеров к Brexit, которые заявили о намерении не возобновлять переговоры по пересмотру сделки. "Мы продолжаем вести диалог с европейскими партнерами, чтобы достичь соглашения как можно скорее", - сказал он, отметив, что "политический курс" в ЕС определяет Еврокомиссия, а не государства-члены сообщества.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в опубликованном в газете The Sunday Telegraph послании заявила о намерении вернуться в Брюссель, чтобы попытаться изменить соглашение об условиях Brexit и добиться гарантий по отсутствию жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после выхода Великобритании из ЕС.