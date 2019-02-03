В России маршрутка врезалась в снегоуборочную машину
3 февраля 2019 15:03 195
Маршрутный микроавтобус и снегоуборочная машина столкнулись в воскресенье в Саратове, в результате пострадали три пассажира маршрутки. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 11.15 напротив дома 35 по улице Пензенская.
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"По предварительным данным, водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту №99, допустил столкновение с ковшом снегоуборочной машины. В результате происшествия трое пассажиров маршрутки госпитализированы", - говорится в сообщении.
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