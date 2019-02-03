В России маршрутка врезалась в снегоуборочную машину

Маршрутный микроавтобус и снегоуборочная машина столкнулись в воскресенье в Саратове, в результате пострадали три пассажира маршрутки. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.

ДТП произошло в 11.15 напротив дома 35 по улице Пензенская.

Сотрудники специальных служб на месте аварии на 926-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск

"По предварительным данным, водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту №99, допустил столкновение с ковшом снегоуборочной машины. В результате происшествия трое пассажиров маршрутки госпитализированы", - говорится в сообщении.

По факту автоаварии ГИБДД проводит проверку.