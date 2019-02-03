В Казахстане у самолета задымились шасси при посадке

Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана проведет проверку после задымления шасси у самолета авиакомпании Kata Air Sudan при посадке в Алма-Ате. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила в воскресенье пресс-служба комитета гражданской авиации.

"Сегодня у самолета Bombardier CRJ-2 иностранной авиакомпании KATA AIR Sudan, совершившего в 12.45 посадку в международном аэропорту Алматы после планового облета, при пробеге по полосе произошло задымление шасси. Службой поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Алматы задымление было оперативно устранено", - говорится в сообщении комитета.

По данным ведомства, экипаж в составе двух человек не пострадал. "Полет выполнялся без пассажиров.

Департаментом по расследованию транспортных происшествий и инцидентов министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан будет начато расследование", - проинформировали в комитете.